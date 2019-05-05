На этой неделе в Эстонии вновь резко потеплеет

В ночь на вторник ожидается малооблачная погода и переменная облачность На востоке стране местами дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 5 градусов тепла. Днем также ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам вероятны небольшие дожди. Ветер западных направлений, 3-9, поле полудня на островах порывами 13 м/сек. Температура воздуха 7-13 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер юго-западный, 4-10, около полуночи у Рижского залива порывами 13 м/сек. Температура воздуха от -1 до +3, на побережье местами 6 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами дожди. Ветер юго-западный и южный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 9-13, на побережье местами до 7 градусов тепла.