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Неделя в Эстонии начнется с небольшого потепления

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на востоке страны вероятны дожди и мокрый снег, местами туман.

Ветер ночью преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек, на островах и западном побережье до 10 м/сек. Температура воздуха от -3 до 2 градусов тепла, на побережье до +4.

Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, на островах и западном побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.

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