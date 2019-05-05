Неделя в Эстонии начнется с небольшого потепления

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на востоке страны вероятны дожди и мокрый снег, местами туман.
Ветер ночью преимущественно южных направлений, 1-7 м/сек, на островах и западном побережье до 10 м/сек. Температура воздуха от -3 до 2 градусов тепла, на побережье до +4.
Днем ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер переменных направлений, 2-7 м/сек, на островах и западном побережье порывами до 11 м/сек. Температура воздуха 9-13 градусов тепла.