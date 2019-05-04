Синоптики рассказали, когда в Эстонии потеплеет

По сообщению Службы погоды, в ночь на понедельник облачность поредеет, погода без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха от -3 до +2 градусов, на побережье до +4. В понедельник днем малооблачно и переменная облачность. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха 9-14 градусов.

В ночь на вторник малооблачно и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха от -1 до +4 градусов. Во вторник днем переменная облачность. Местами кратковременные дожди. Ветер западных направлений 3-8, вечером на островах порывами до 13 м/с. Температура воздуха 8-13 градусов тепла.