Сб, 4.05.2019
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  • Фото: на Хийумаа обрушился снегопад, зона с осадками накроет всю Эстонию

Фото: на Хийумаа обрушился снегопад, зона с осадками накроет всю Эстонию

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В то время, когда некоторые готовятся на Хийумаа к Дню полезных дел «Сделаем» или к весенней ярмарке, на улице образовались сугробы.

Прогноз Службы погоды также обещал к утку на Западе Эстонии дождь, мокрый снег и снег. Но днем ожидается плюсовая температура, пишет Postimees.

По всей Эстонии обещают облачную с прояснениями погоду, временами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 5-11°С.

Дорогие читатели! Если вы засняли утренний снегопад, присылайте свои фотографии на электронную почту vihje@postimees.ee.

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