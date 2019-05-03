Дождь или мокрый снег: синоптики огорчили прогнозом погоды на субботу

В субботу в Эстонии осадки в виде дождя или мокрого снега будут везде, в воскресенье их вероятность уменьшится и облаков станет меньше. Воздушная масса над нами холодная, ночные температуры воздуха около нуля, дневные максимумы преимущественно не превысят десятиградусную отметку.