Дождь или мокрый снег: синоптики огорчили прогнозом погоды на субботу

В конце недели над Северной Европой сохранится господство области низкого давления. Погода в Прибалтике будет тихой, прохладной и неустойчивой.
В субботу в Эстонии осадки в виде дождя или мокрого снега будут везде, в воскресенье их вероятность уменьшится и облаков станет меньше. Воздушная масса над нами холодная, ночные температуры воздуха около нуля, дневные максимумы преимущественно не превысят десятиградусную отметку.
В субботу, 4 мая, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с.
Температура воздуха составит 5-11°С.