Пт, 3.05.2019
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Дождь или мокрый снег: синоптики огорчили прогнозом погоды на субботу

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Дождливая погода. Иллюстративное фото.

ФОТО: Dmitri Kotjuh / Jarva Teataja/

В конце недели над Северной Европой сохранится господство области низкого давления. Погода в Прибалтике будет тихой, прохладной и неустойчивой.

В субботу в Эстонии осадки в виде дождя или мокрого снега будут везде, в воскресенье их вероятность уменьшится и облаков станет меньше. Воздушная масса над нами холодная, ночные температуры воздуха около нуля, дневные максимумы преимущественно не превысят десятиградусную отметку.

В субботу, 4 мая, в Эстонии будет облачно с прояснениями. Временами дождь или мокрый снег. Ветер южных направлений 2-8, порывами до 12 м/с.

Температура воздуха составит 5-11°С.

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