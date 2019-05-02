Видео: в Румынии торнадо поднял в воздух автобус с пассажирами

Какую опасность представляет этот торнадо, поняли возвращавшиеся из монастыря паломники: в какой-то момент воронка очень близко приблизилась к дороге, подняла их автобус в воздух и скинула его в поле. В результате из 39 пассажиров были ранены 12. В настоящее время пятеро из них остаются в больницах.

Пострадавшие рассказали телеканалу Stirile PRO TV, что раньше видели такое только по телевизору. Когда смерч поднял автобус в воздух, у пассажиров возникло ощущение полета на самолете. Раздались крики, было очень страшно. Транспортное средство не вращалось, его сразу же скинуло с дороги в поле. Наружу людям пришлось выбираться через разбитое лобовое стекло.

Метеоролог Михай Тиму сообщил телеканалу, что была зафиксирована скорость ветра около 90 км/ч, но отметил, что, судя по многочисленным видео очевидцев, она была значительно выше.

Один из пассажиров снял инцидент на видео: