Такой ласковый май: завтра в Эстонии выпадет снег

В тылу циклона, принесшего ненастье, к нам начал поступать холодный арктический воздух. Кратковременные осадки могут быть во всех видах, но пройдут не везде.
Порывистый ветер усилит ощущение холода. Во второй половине дня погода немного улучшится, вероятность осадков и ветер пойдут на убыль. Максимальные температуры воздуха ожидаются около пяти градусов.
В пятницу, 3 мая, днем в Эстонии будет облачно с прояснениями. Местами кратковременные осадки в виде дождя, мокрого снега и снега. Западный, северо-западный ветер 5-11, на островах и побережье порывы 14-17 м/с.
Температура воздуха составит от 3 до 7°С.