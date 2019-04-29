Пн, 29.04.2019
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Завтра в Эстонии будет еще холоднее, чем сегодня

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Весна. Иллюстративное фото.

ФОТО: LIIS TREIMANN / PM/SCANPIX BALTICS

Два дня на стыке месяцев будут солнечными, сухими и по-весеннему теплыми. Ветер восточной четверти будет умеренным, и в западной Эстонии отметки термометров будут самыми высокими.

В то время, как на мелководье Рижского залива и Моонзунда вода уже прогрелась до 10…13 градусов, то температура воды в Финском заливе всего 7…8 градусов, и если во второй половине дня ветер развернется к северо-восточному направлению, то на северном побережье температура воздуха будет ниже 10 градусов тепла.

Во вторник (30.04) днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно восточной четверти 3-9 м/с. Температура воздуха 10...15, на северном побережье местами 7°С.

Очень высокая пожароопасность!

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