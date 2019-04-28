Каким будет лето в Эстонии? Синоптики дали первые прогнозы

Неделя с прекрасной весенней погодой неизбежно привела к возникновению вопроса: если летнее тепло придет слишком рано, то в июлю-августе в основном будут дожди и прохлада? Arter решил выяснить, чего стоит ждать от летних месяцев.
Ведущий синоптик Службы погоды Эстонии Тайми Пальяк говорит, что большинство крупных погодных моделей позволяют спрогнозировать в Эстонии в среднем более теплое лето (средний показатель формируется на основе данных за 1981-2010 года). Но будут ли дожди в июле-августе идти чаще или реже среднего показателя, она не осмелилась предположить. «Если лето будет теплее среднего показателя, то скорее всего с кратковременными дождями», - добавляет она. Но это весьма общий прогноз, который явно не поможет в планировании летнего отпуска.
Метеоролог Юри Каменик, смотря на глобальные модели, соглашается с Пальяк, что лето, очевидно, будет теплее среднего. Но вероятность этого составляет, по его словам, 60 процентов, а это значит, что с вероятностью в 40 процентов будет не так, как предсказывается. Но все же Каменик отмечает, более холодные, чем средний показатель, летние периоды становятся в последние годы все менее вероятными. В отличие от Пальяк, он на основании моделей осмеливается спрогнозировать, что дождей в среднем будет больше. Но насколько больше, он не смог бы сказать даже при большом желании.
Самый точный прогноз пока дает старший научный сотрудник института физики Тартуского университета Марко Каазик. Согласно составленному в конце марта прогнозу, в июне будет обычная теплая и сухая погода, в июле погода будет более теплая и сухая, чем обычно, а в августе в отношении температуры воздуха и осадков будет привычная погода. Если говорить кратко, исходя из американской модели динамики атмосферы, которая учитывая совместное воздействие мирового океана и атмосферы, по словам Каазика, в Эстонии будет в среднем несколько более теплое и в плане количества осадков скорее сухое лето.
Неизвестные факторы влияния
Почему спрогнозировать погоду на несколько месяц фактически невозможно, объясняет профессор климатологии Тартуского университета Яак Яагус одним предложением: «У атмосферы нет памяти». Другими словами: та погода, которая сейчас властвует, практически ничего не говорит о том, что может произойти в далекой перспективе.
В качестве основа для прогноза можно взять прежнюю динамику погоды, объясняет Яагус, но чем дальше пытаешься посмотреть, тем более неточным становится прогноз. Также он добавляет, что ни одна модель, по которой предсказывают погоду, не является идеальной.
Несмотря на постоянное дополнение моделей, стремительное развитие техники, многие влияющие на погоду факторы по-прежнему малоизвестны. Например, какую все-таки роль играет мировой океан, теплоемкость которого почти в 70 раз больше, чем в атмосфере.
В Эстонии прогнозирование погоды делает сверхтяжелым само расположение нашей страны. Климатолог Каллис говорит, что в Сибири предсказать температуру воздуха можно с точностью до половину градуса — стабильная погода там сохраняется долгое время. А Эстония находится между Англией и Сантк-Петербургом, где погода очень быстро меняется. «Для синоптиков у нас тяжелый край для предсказания погоды», - говорит Каллис.
Эстонские метеорологи говорят, что прогнозам на четыре-пять дней можно доверять, а вот дальше уже идет много сомнений и вопросов.
Синоптики-самоучки
В Эстонии довольно много и местных предсказателей погоды, - по словам Каллис, больше, чем в других странах на один квадратный метр — которые предсказывают погоду по природным явлениям. Хотя некоторые относятся к ним с недоверием и даже иронией, Каллис и профессор Яагус отзываются о них уважительно. Так многие из них, вспоминает Каллис, предсказали сухую и хорошую погоду в прошлое лето. В отношении лета этого года синоптики-самоучки дают противоречивые прогнозы, но большинство убеждены, что лето будет дождливым.
«Возможно, что в природе есть вещи, о которых мы не знаем, - говорит о деятельности предсказателей погоды профессор Яагус. - Наука может описать только небольшую часть этого мира. За животными и птицами тоже стоит следить».
Пока более точный прогноз можно дать лишь на май. Синоптик Пальяк предсказывает, что в начале нового месяца будет на два-три градуса прохладнее среднего показателя, поскольку февраль, март и апрель были более теплыми. «Природа стремится к балансу, чтобы компенсировать высокие температуры», - объясняет она.
Но не будем забывать, что это все-таки прогноз, а в его случае нет никаких гарантий, что так и будет. Один пример из ближайшего прошлого: официальный прогноз на март обещал в среднем более холодную погоду, но на самом деле так не было.