Каким будет лето в Эстонии? Синоптики дали первые прогнозы

Ведущий синоптик Службы погоды Эстонии Тайми Пальяк говорит, что большинство крупных погодных моделей позволяют спрогнозировать в Эстонии в среднем более теплое лето (средний показатель формируется на основе данных за 1981-2010 года). Но будут ли дожди в июле-августе идти чаще или реже среднего показателя, она не осмелилась предположить. «Если лето будет теплее среднего показателя, то скорее всего с кратковременными дождями», - добавляет она. Но это весьма общий прогноз, который явно не поможет в планировании летнего отпуска.

Метеоролог Юри Каменик, смотря на глобальные модели, соглашается с Пальяк, что лето, очевидно, будет теплее среднего. Но вероятность этого составляет, по его словам, 60 процентов, а это значит, что с вероятностью в 40 процентов будет не так, как предсказывается. Но все же Каменик отмечает, более холодные, чем средний показатель, летние периоды становятся в последние годы все менее вероятными. В отличие от Пальяк, он на основании моделей осмеливается спрогнозировать, что дождей в среднем будет больше. Но насколько больше, он не смог бы сказать даже при большом желании.

Самый точный прогноз пока дает старший научный сотрудник института физики Тартуского университета Марко Каазик. Согласно составленному в конце марта прогнозу, в июне будет обычная теплая и сухая погода, в июле погода будет более теплая и сухая, чем обычно, а в августе в отношении температуры воздуха и осадков будет привычная погода. Если говорить кратко, исходя из американской модели динамики атмосферы, которая учитывая совместное воздействие мирового океана и атмосферы, по словам Каазика, в Эстонии будет в среднем несколько более теплое и в плане количества осадков скорее сухое лето.

Прошлым летом пляжи Эстонии были переполнены. ФОТО: Mailiis Ollino, Pärnu Postimees

Неизвестные факторы влияния

Почему спрогнозировать погоду на несколько месяц фактически невозможно, объясняет профессор климатологии Тартуского университета Яак Яагус одним предложением: «У атмосферы нет памяти». Другими словами: та погода, которая сейчас властвует, практически ничего не говорит о том, что может произойти в далекой перспективе.

В качестве основа для прогноза можно взять прежнюю динамику погоды, объясняет Яагус, но чем дальше пытаешься посмотреть, тем более неточным становится прогноз. Также он добавляет, что ни одна модель, по которой предсказывают погоду, не является идеальной.

Несмотря на постоянное дополнение моделей, стремительное развитие техники, многие влияющие на погоду факторы по-прежнему малоизвестны. Например, какую все-таки роль играет мировой океан, теплоемкость которого почти в 70 раз больше, чем в атмосфере.