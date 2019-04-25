В Эстонию спешат освежающие дождики с грозами

Сегодня через Эстонию в северо-восточном направлении перемещается ложбина низкого давления, что дает надежду на нужные природе освежающие дожди.
Воздушная масса над нами по-летнему теплая, поэтому во второй половине дня возможны и грозы. Дневная температура воздуха около 20°C, традиционно прохладней на побережье. Сохранится высокая пожароопасность, так как ожидаемые дожди обильными не будут, да и пройдут не везде.
В пятницу, 26 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Во многих местах кратковременный дождь, во второй половине дня возможна гроза. Ветер преимущественно восточных направлений 3-9, на побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха составит 16-22, на побережье до 13°С.
Очень высокая пожароопасность!