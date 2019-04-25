В Эстонию спешат освежающие дождики с грозами

Воздушная масса над нами по-летнему теплая, поэтому во второй половине дня возможны и грозы. Дневная температура воздуха около 20°C, традиционно прохладней на побережье. Сохранится высокая пожароопасность, так как ожидаемые дожди обильными не будут, да и пройдут не везде.