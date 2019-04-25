Небо над Эстонией окрасилось в желтый цвет. Что происходит?

На страничке "Опасные погодные явления в Эстонии" в Facebook появилось сообщение о том, что пыль достигнет Эстонии не позднее четверга. К концу недели в атмосфере будет наблюдаться повышенная концентрация аэрозольных частиц, а закаты станут более красочными.

Как сообщала "Актуальная камера" в среду, песчаная буря уже накрыла Польшу: на некоторых трассах видимость упала настолько, что водителям приходилось останавливаться, чтобы переждать непогоду, было зарегистрировано несколько ДТП, пишет Rus.err.

О песчаной буре также сообщают в Белоруссии, Румынии, Германии. Во многих регионах Франции ухудшилось качество воздуха, а небо приобрело желтоватые и коричневые оттенки, пишет Newsru.com.

Самая тяжелая ситуация складывается на северо-западе страны в регионах Бретань и Нормандия. Здесь в условиях антициклона многие районы в течение нескольких дней страдают от загрязнения воздуха, связанного с сельскохозяйственной деятельностью и автомобильными выбросами. А пыль из Сахары лишь ухудшит экологическую обстановку.

Объявлено предупреждение о том, что загрязнение может достичь уровня 8 по десятибалльной системе, то есть качество воздуха может стать плохим и даже очень плохим, отмечает телеканал LCI.

Местные власти рекомендуют ограничить физические нагрузки, особенно людям, имеющим проблемы со здоровьем. А в качестве меры предосторожности скорость машин на автотрассах была снижена со 110 до 90 км/ч. По прогнозам метеорологов, 25 апреля усилится ветер и пройдет дождь, после чего экологическая ситуация в Бретани и Нормандии улучшится.