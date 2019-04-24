Ср, 24.04.2019
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Теплее, чем в Афинах! Жители Эстонии наслаждаются погодой
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Сегодня около четырех часов дня термометр в Тарту показал 23 градуса тепла - это на четыре градуса больше, чем в Афинах, и всего на два градуса меньше, чем в столице западно-африканского Сенегала Дакаре, пишет Tartu Postimees.

Летнее тепло выманило людей на улицу - например, загорающие были замечены на газоне на берегу Эмайыги рядом с "Атлантисом".

По прогнозу Ilmajaam.postimees.ee, теплом можно будет наслаждаться ближайшие три дня. Затем в Эстонии станет свежее: в воскресенье ожидается до 15 градусов тепла, в следующие дни - на один-два градуса выше.

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