В четверг увеличится облачность, пройдут дожди

Область низкого давления, покрывающая большую часть Западной Европы, расширяется до Балтики. Над Россией по-прежнему господствует антициклон.
Эстония будет находиться на границе между этими двумя атмосферными образованиями, где добавится немного влаги и пройдут отдельные кратковременные дождики.
В четверг, 25 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 14°С.
Очень высокая пожароопасность!