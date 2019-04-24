Ср, 24.04.2019
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В четверг увеличится облачность, пройдут дожди

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Дождевые облака. Иллюстративное фото.

ФОТО: SCANPIX

Область низкого давления, покрывающая большую часть Западной Европы, расширяется до Балтики. Над Россией по-прежнему господствует антициклон.

Эстония будет находиться на границе между этими двумя атмосферными образованиями, где добавится немного влаги и пройдут отдельные кратковременные дождики.

В четверг, 25 апреля, в первой половине дня в Эстонии ожидается переменная облачность. Местами кратковременный дождь. Ветер восточных направлений 4-10 м/с. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 14°С.

Очень высокая пожароопасность!

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