Не пора ли на пляж? Завтра жителей Эстонии ждет самый теплый день на этой неделе

Антициклон пока еще твердо удерживает свои позиции, и погода стоит солнечная и сухая. Воздушная масса над нами теплая и есть все основания ожидать сегодня самые высокие на этой неделе показания термометра. В материковой части страны воздух прогреется до 20-ти градусов и выше, однако на морском побережье прохладнее, и, отправляясь на прогулку, стоит взять с собой легкую куртку.
В среду, 24 апреля, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 2-7, на островах и побережье 5-10 м/с, после обеда на побережье Финского залива ветер повернёт к восточной четверти.
Температура воздуха составит 17-22, на побережье 11-15°С.