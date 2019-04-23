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  • Не пора ли на пляж? Завтра жителей Эстонии ждет самый теплый день на этой неделе

Не пора ли на пляж? Завтра жителей Эстонии ждет самый теплый день на этой неделе

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Пляж Пирита. Иллюстративное фото.

ФОТО: Liis Treimann

Антициклон пока еще твердо удерживает свои позиции, и погода стоит солнечная и сухая. Воздушная масса над нами теплая и есть все основания ожидать сегодня самые высокие на этой неделе показания термометра. В материковой части страны воздух прогреется до 20-ти градусов и выше, однако на морском побережье прохладнее, и, отправляясь на прогулку, стоит взять с собой легкую куртку.

В среду, 24 апреля, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер преимущественно южный и юго-восточный 2-7, на островах и побережье 5-10 м/с, после обеда на побережье Финского залива ветер повернёт к восточной четверти.

Температура воздуха составит 17-22, на побережье 11-15°С.

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