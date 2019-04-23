Не пора ли на пляж? Завтра жителей Эстонии ждет самый теплый день на этой неделе

Антициклон пока еще твердо удерживает свои позиции, и погода стоит солнечная и сухая. Воздушная масса над нами теплая и есть все основания ожидать сегодня самые высокие на этой неделе показания термометра. В материковой части страны воздух прогреется до 20-ти градусов и выше, однако на морском побережье прохладнее, и, отправляясь на прогулку, стоит взять с собой легкую куртку.