Пн, 22.04.2019
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Лето на пороге: на этой неделе температура воздуха поднимется выше 20 градусов

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Тепло. Иллюстративное фото.

ФОТО: RAIGO PAJULA/PM/SCANPIX BALTICS

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни температура воздуха будет повышаться местами до 21 градуса тепла, однако местами возможны кратковременные дожди.

В ночь на среду ясно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 6-11 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 12-17, местами до 20 градусов тепла.

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