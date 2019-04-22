Лето на пороге: на этой неделе температура воздуха поднимется выше 20 градусов

В ночь на среду ясно. Ветер переменных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно южных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.

В ночь на четверг ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер юго-восточный и восточный, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла. Днем переменная облачность, местами кратковременные дожди. Ветер восточных направлений, 3-8, на островах порывами до 12 м/сек. Температура воздуха 16-21, на побережье местами 10 градусов тепла.