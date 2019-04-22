Почти как летом: в Эстонию идет настоящая жара

Антициклон становится все более мощным и сухая погода еще сохранится. На небе заметен лишь тонкий слой высоких облаков, сквозь которые просвечивает весеннее солнце. Поступающий с юга воздух с каждым днем будет становиться все теплее, сообщает Служба погоды Эстонии.