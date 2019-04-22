Пн, 22.04.2019
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Почти как летом: в Эстонию идет настоящая жара

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Soe ilm. Pirita rand.

ФОТО: Liis Treimann

Антициклон становится все более мощным и сухая погода еще сохранится. На небе заметен лишь тонкий слой высоких облаков, сквозь которые просвечивает весеннее солнце. Поступающий с юга воздух с каждым днем будет становиться все теплее, сообщает Служба погоды Эстонии.

Во вторник, 23 апреля, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер южных направлений 2-7, на северном побережье ветер западной четверти до 9 м/с. Температура воздуха 15…20, на побережье местами около 10°С.

Очень высокая пожароопасность!

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