Расположенный над Европейской территорией России антициклон удерживает в странах Балтии и над Балтийским морем погоду без осадков и в ближайшие дни ситуация особо не изменится. День ото дня будет становиться все теплее, но, к сожалению, это не улучшает ситуацию с пожароопасностью, которая по-прежнему остается очень высокой.