Синоптики: с каждым днем в Эстонии будет становиться все теплее
Расположенный над Европейской территорией России антициклон удерживает в странах Балтии и над Балтийским морем погоду без осадков и в ближайшие дни ситуация особо не изменится. День ото дня будет становиться все теплее, но, к сожалению, это не улучшает ситуацию с пожароопасностью, которая по-прежнему остается очень высокой.
В понедельник, 22 апреля, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. Ветер переменных направлений 1-7 м/с. Температура воздуха 14…18, на побережье местами 8°С.