Прогноз синоптиков на ближайшие дни обрадует любителей переменчивой погоды

В ночь на субботу ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северных направлений, 1-7, до полуночи на северном побережье порывами до 10 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 7 градусов тепла.

В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность. По регионам небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность. По регионам небольшие дожди. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 9-14, на побережье местами 7 градусов тепла.