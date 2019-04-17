Ай да весна! Завтра в Эстонии станет еще теплее

Благодаря антициклону, который установился на севере Европы, у нас сохраняется солнечная погода и воздух прогреется выше 15°С, однако на побережье, из-за ветра с моря, будет немного прохладнее.
Прекрасная весенняя погода, которая принесла нам на продолжительное время ясное голубое небо и тепло, в тоже время, создало высокую пожароопасность.
В четверг, 18 апреля, в Эстонии ожидается малооблачная погода, без осадков. Ветер преимущественно северной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха составит от 12 до 17, на побережье местами 6-10°С.