Ура! Очень скоро в Эстонию придет настоящее тепло

В ночь на вторник ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер северный и северо-восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до +1, на побережье местами до 3 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, 2-8 м/сек. Температура воздуха 8-14, на побережье местами 5 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер восточных направлений, 1-6 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до +1, местами до 3 градусов тепла. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер преимущественно северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 10-15, на побережье местами 5-8 градусов тепла.