К концу недели погода изменится в лучшую сторону

По данным службы погоды Эстонии, к концу недели можно будет снова ожидать солнечную погоду.
В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшой снег. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.
В ночь на пятницу ожидается переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на островах местами до 1 градуса тепла. Днем ожидается малооблачная погода или переменная облачность без осадков. Ветер северных направлений, 2-7 м/сек м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.
В ночь на субботу ожидается ясная погода. Ветер северных направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза, на побережье местами до 2 градусов тепла. Днем ожидается переменная облачность без осадков. Ветер северо-восточный, 3-9 м/сек. Температура воздуха 3- 7 градусов тепла.