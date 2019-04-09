К концу недели погода изменится в лучшую сторону

В ночь на четверг ожидается облачная с прояснениями погода, по регионам небольшой снег. Ветер северных направлений, 3-8, на побережье до 11 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до одного градуса тепла. Днем ожидается облачная с прояснениями погода преимущественно без осадков. Ветер северных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.