Зимний реванш: завтра в Эстонии ожидается снег

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на среду ожидается преимущественно облачная погода, по многим регионам мокрый снег и снег, местами дожди. Местами туман. Ветер в центре материковой части переменных направлений, 1-6 м/сек, на островах и побережье северо-западный и северный, 5-10, порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла.