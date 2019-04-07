В понедельник погода начнет портиться

В понедельник днем в Эстонии облачно с прояснениями. Во многих местах пройдет дождь, не исключен и мокрый снег. Ветер преимущественно западных направлений 2-8, на островах усилится северо-западный и западный 7-12, порывами 12-18 м/с. Температура воздуха в течение дня 3..8, на юго-востоке Эстонии до 10°С.

В районе Чудского озера в ночь на понедельник ветер южной четверти 3-8 м/с. Высота волны в свободной ото льда части 0,3-0,7 м. Время от времени пройдёт дождь. Видимость хорошая или умеренная. Температура воздуха ночью 2..4°С.