Галерея: на берегу озера Выртсъярв засняли редкое природное явление

Сильный ветер нагромоздил на восточном берегу озера Выртсъярв горы льда. Однако долго любоваться этим природным явлением не получится, поскольку лед быстро таит, передает Lõuna-Eesti Postimees.
На озере Выртсъярв, расположенном на границе уездов Тартумаа, Вильяндимаа и Валгамаа, можно увидеть скопления льда высотой в несколько метров. Они находятся на территории от центра лимнологии до домов отдыха Кивиранна.
Фотографии были сделаны в воскресенье, 30 марта, и, по словам местных жителей, в течение недели горы льда стали в два раза меньше.