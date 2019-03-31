Вс, 31.03.2019
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  • Галерея: на берегу озера Выртсъярв засняли редкое природное явление

Галерея: на берегу озера Выртсъярв засняли редкое природное явление

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Сильный ветер нагромоздил на восточном берегу озера Выртсъярв горы льда. Однако долго любоваться этим природным явлением не получится, поскольку лед быстро таит, передает Lõuna-Eesti Postimees.

На озере Выртсъярв, расположенном на границе уездов Тартумаа, Вильяндимаа и Валгамаа, можно увидеть скопления льда высотой в несколько метров. Они находятся на территории от центра лимнологии до домов отдыха Кивиранна.

Фотографии были сделаны в воскресенье, 30 марта, и, по словам местных жителей, в течение недели горы льда стали в два раза меньше.

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