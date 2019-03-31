К концу недели в Эстонии существенно потеплеет

В ночь на вторник малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений, 3-8 м/сек. Температура воздуха 3-8 градусов тепла.

В ночь на среду ясная погода без осадков. Ветер юго-восточный и южный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха от 2 градусов мороза до 2 градусов тепла. Днем солнечно. Ветер юго-восточный и южный, 5-11, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.