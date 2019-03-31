В первый день апреля в Эстонии будет прохладно и промозгло

Над Балтийским морем усиливается антициклональное поле и Эстония продолжит завтра оставаться на его северо-восточной периферии.
Поступившая с северо-запада холодная воздушная масса удержит погоду довольно прохладной и промозглой, и в дополнение к этому местами будут наблюдаться отдельные дождевые облака.
В понедельник, 1 апреля, днем небольшая и переменная облачность. Преимущественно по востоку Эстонии возможны кратковременные заряды мокрого снега. Ветер западной четверти 5-10 м/с. Температура воздуха 2..7°С.