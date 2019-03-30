Опять снег? Зима напомнит о себе в последний день марта

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается преимущественно облачная погода. Начиная с севера страны пойдут дожди и мокрый снег. Ветер юго-западный и западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15-17 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Вечером осадки начиная с запада станут реже. Ветер северо-западный и западный, 5-11, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.