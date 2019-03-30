Синоптики рассказали, каким будет начало апреля

Начало апреля в Эстонии будет солнечным, к середине первой недели месяца ожидается до 10 градусов тепла.
По данным службы погоды, в ночь на понедельник малооблачно или переменная облачность. Местами возможен мокрый снег в небольших количествах. Ветер 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. В понедельник днем малооблачно и переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.
В ночь на вторник малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Во вторник днем малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов.
В ночь на среду малооблачно и переменная облачность без осадков. Юго-восточный и южный ветер усилится до 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха от -2 до +3 градусов. В среду днем малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер юго-восточный, южный 5-10, на побережье порывами до 14 м/с. Температура воздуха 5-10 градусов.