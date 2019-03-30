Синоптики рассказали, каким будет начало апреля

По данным службы погоды, в ночь на понедельник малооблачно или переменная облачность. Местами возможен мокрый снег в небольших количествах. Ветер 4-10, на побережье порывами 14 м/с. Температура воздуха от -3 до +2 градусов. В понедельник днем малооблачно и переменная облачность. Местами небольшой мокрый снег. Ветер западных направлений 3-9 м/с. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на вторник малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер западных направлений 2-8 м/с. Температура воздуха от 0 до -5 градусов. Во вторник днем малооблачно и переменная облачность без осадков. Ветер южных направлений 3-8 м/с. Температура воздуха 3-8 градусов.