В субботу в Эстонии придут прохлада и дождь

Дожди с мокрым снегом достигнут Эстонии в ночь на воскресенье, но уже во второй половине дня, начиная с запада, осадки прекратятся, северо-западный ветер разгонит облака, а температурный фон будет на 3-4 градуса ниже, чем в субботу.