Дождались: завтра в Эстонии потеплеет

Завтра Эстония будет на границе между скандинавским циклоном и областью высокого давления, что охватывает всю Западную и Центральную Европу. Осадков не ожидается, но утром местами туманы. Усиливающийся юго-западный, западный ветер принесет тепло, и максимальные температуры воздуха будут около отметки +10°C.
В четверг, 28 марта, днем небольшая и переменная облачность, без осадков. В первой половине дня местами туман. Ветер западный, юго-западный 5-10, на побережье во второй половине дня порывами 14 м/с. Температура воздуха 5..11°С.