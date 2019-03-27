Дождались: завтра в Эстонии потеплеет

Завтра Эстония будет на границе между скандинавским циклоном и областью высокого давления, что охватывает всю Западную и Центральную Европу. Осадков не ожидается, но утром местами туманы. Усиливающийся юго-западный, западный ветер принесет тепло, и максимальные температуры воздуха будут около отметки +10°C.