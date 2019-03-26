В Эстонию окончательно пришла весна: синоптики обещают резкое потепление

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни потеплеет, ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков.
В ночь на четверг облачно с прояснениями, местами возможны снег или мокрый снег. К утру облачность поредеет. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-13, местами до 15 градусов тепла.
В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем облачность уплотнится, вечером местами пойдет дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.