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  • В Эстонию окончательно пришла весна: синоптики обещают резкое потепление

В Эстонию окончательно пришла весна: синоптики обещают резкое потепление

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Весна в Эстонии. Иллюстративное фото.

ФОТО: Arvo Meeks/Lõuna-Eesti Postimees

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни потеплеет, ожидается малооблачная погода преимущественно без осадков.

В ночь на четверг облачно с прояснениями, местами возможны снег или мокрый снег. К утру облачность поредеет. Ветер западных направлений, 2-8 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.

В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-13, местами до 15 градусов тепла.

В ночь на субботу ясная или малооблачная погода без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 1-4 градуса тепла. Днем облачность уплотнится, вечером местами пойдет дождь. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 4-10 градусов тепла.

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