Дождались! К концу недели синоптики обещают до 15 градусов тепла

В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем переменная облачность. Вечером по регионам пройдут снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.

В ночь на четверг переменная облачность. По регионам возможны снег или мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.