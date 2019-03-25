Дождались! К концу недели синоптики обещают до 15 градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни постепенно потеплеет, а в пятницу ожидается до 15 градусов тепла.
В ночь на среду малооблачная погода без осадков. Ветер западный и северо-западный, 3-9, на побережье порывами до 13 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем переменная облачность. Вечером по регионам пройдут снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха 1-5 градусов тепла.
В ночь на четверг переменная облачность. По регионам возможны снег или мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 1 градуса тепла. Днем переменная облачность преимущественно без осадков. Ветер западный и юго-западный, 5-10, на побережье во второй половине дня порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 5-10 градусов тепла.
В ночь на пятницу малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный, 4-10, до полуночи на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 0-4 градуса тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный и юго-западный, 4-10, во второй половине дня на побережье порывами до 14 м/сек. Температура воздуха 7-13, на востоке страны местами до 15 градусов тепла.