До 10 градусов тепла: синоптики рассказали, какой будет последняя неделя марта

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, около полуночи на юге и востоке материковой части страны местами небольшой мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза. Днем ожидается переменная облачность, по многим регионам небольшой снег или мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 4-10, на побережье порывами 14 м/сек. Температура воздуха от -1 до 3 градусов тепла.

В ночь на среду ожидается малооблачная погода без существенных осадков. Ветер западных направлений, 3-9, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха 1-6 градусов мороза. Днем переменная облачность, вечером местами снег и мокрый снег. Ветер западных направлений, 3-9 м/сек, на побережье порывами 13 м/сек. Температура воздуха от нуля до 4 градусов тепла.