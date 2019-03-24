Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений, 3-9, около полуночи на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от -2 до 2 градусов тепла.
Днем облачная с прояснениями погода, по многим регионам дожди и мокрый снег. Во второй половине дня начиная с северо-запада небо прояснится, осадков станет меньше. Ветер западных направлений, 3-9, во второй половине дня на островах северо-западный порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.