Новая неделя в Эстонии начнется с дождей и мокрого снега

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается малооблачная погода и переменная облачность, по регионам возможны небольшие осадки. Ветер западных направлений, 3-9, около полуночи на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от -2 до 2 градусов тепла.