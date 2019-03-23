Еще не весна: синоптики огорчили прогнозом погоды на следующую неделю

В ночь на понедельник ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер западный и юго-западный, 3-9 м/сек. Температура воздуха от -2 до 2 градусов тепла. Днем облачная с прояснениями погода, по многие регионам дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, вечером сменит направление на северо-западное, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-6 градусов тепла.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами снег и мокрый снег. Ветер северо-западный, 3-9, на побережье порывами 12 м/сек. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшой снег или мокрый снег. Ветер северо-западный и северный, 5-10, на островах и побережье порывами 12-15 м/сек. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла.