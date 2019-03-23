На завтра синоптики обещают до восьми градусов тепла

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается малооблачная погода и переменная облачность, местами небольшие дожди, мокрый снег и снег. Ветер юго-западный и западный, 6-12, порывами до 15, на островах и побережье северо-западный порывами 16-20 м/с. Температура воздуха от -1 до 3 градусов тепла.