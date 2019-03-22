В субботу в Эстонии будет дождливо и ветрено

Днем облачность уплотнится, на западе страны начнутся дожди, которые распространятся в юго-восточном направлении. Ветер юго-западный и южный 6-12, на островах и побережье порывами 15-18 м/с, вечером начиная с островов сменит направление на западное и усилится порывами до 20 м/с. Температура воздуха составит 2-7, на юго-востоке страны до 9 градусов тепла.