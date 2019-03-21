В ближайшие дни погода в Эстонии будет стремительно меняться

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни по ночам температура воздуха будет опускаться немного ниже нуля, но днем будет по всей стране плюсовой.
В ночь на субботу переменная облачность без существенных осадков. Ветер юго-западный и южный, 5-12, на островах и побережье порывами до 17 м/сек. Температура воздуха 0-5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. Зона дождей распространится с запада на юго-восток. Ветер юго-западный и западный, 7-12, на островах и побережье порывами до 17-20 м/сек. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.
В ночь на воскресенье малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/сек. Температура воздуха от 1 градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем малооблачная погода и переменная облачность без осадков. Ветер западный, 7-12, порывами до 15, на островах и побережье 12-15, порывами до 22 м/сек, во второй половине дня уляжется. Температура воздуха 2-8 градусов тепла.
В ночь на понедельник малооблачная погода и переменная облачность без существенных осадков. Ветер западных направлений, 4-10 м/сек. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 3 градусов тепла. Днем облачно с прояснениями. По многим регионам дожди и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, во второй половине дня северных направлений, 2-7 м/сек. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.