В Эстонию придет настоящая весна

В ночь на пятницу ожидается облачная погода, дожди и мокрый снег. К утру небо прояснится, осадки прекратятся. Ветер северо-западный, 7-12, на побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода. Вечером облачность на западе страны уплотнится, однако осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, 4-9, до полудня на северном побережье 7-12, порывами до 17 м/с, вечером начиная с островов сменит направление на юго-западное. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.

В ночь на субботу облачность повсеместно уплотнится, рано утром осадки начнутся на островах и распространятся по территории страны, пройдут мокрый снег и дожди. Ветер юго-западный и южный, 7-12, на островах и побережье порывами до 18 м/с. Температура воздуха от нуля до 5 градусов мороза, на островах до 2 градусов тепла. Днем до полудня ожидается облачная погода, дождь и мокрый снег, после полудня начиная с запада страны осадки прекратятся, облачность рассеется. Ветер юго-западный и южный, 7-12, на островах и побережье до 18 м/с, вечером сменит направление на западное. Температура воздуха 4-9 градусов тепла.