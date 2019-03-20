Солнце и дожди: погода готовит резкие перемены

Завтрашний день по погоде аналогичен сегодняшнему. Первая половина дня солнечная и сухая, во второй половине дня зона дождей распространится с запада на восток по всей Эстонии. Солнце уже довольно активное и быстро прогревает воздух, до начала дождей температура воздуха может достигнуть 8-9 градусов тепла.