Солнце и дожди: погода готовит резкие перемены

Завтрашний день по погоде аналогичен сегодняшнему. Первая половина дня солнечная и сухая, во второй половине дня зона дождей распространится с запада на восток по всей Эстонии. Солнце уже довольно активное и быстро прогревает воздух, до начала дождей температура воздуха может достигнуть 8-9 градусов тепла.
В четверг, 21 марта, днем облачность увеличится. Во второй половине дня, начиная с запада, дождь распространится на восток. Юго-западный ветер усилится, во второй половине дня его скорость 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/с. Температура воздуха 4..9°С.