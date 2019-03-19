К четвергу в Эстонии немного потеплеет

В ночь на четверг ожидается малооблачная погода и переменная облачность, около полуночи на востоке страны дождь и мокрый снег. Ветер западных направлений, 4-10, на северном побережье западный и северо-западный порывами до 15 м/сек, к утру ослабеет. Температура воздуха от одного градуса мороза до 2 градусов тепла. Днем переменная облачность, во второй половине дня начиная с запада облачность уплотнится, пойдет дождь. Ветер западный и юго-западный, 3-9, на островах порывами 13 м/сек. Температура воздуха днем 4-9, на побережье местами 2 градуса тепла.

В ночь на пятницу ожидается облачная с прояснениями погода, местами небольшие дожди. После полуночи осадки уменьшатся, небо прояснится. Ветер западный и северо-западный, 5-9, порывами 12, на северном побережье 7-12, порывами до 18 м/сек. Температура воздуха от одного градуса мороза до 3 градусов тепла. Днем ожидается солнечная погода. Вечером облачность на западе страны уплотнится, однако осадков не ожидается. Ветер западный и северо-западный, 5-9, порывами 12, до полудня на северном побережье 7-12, порывами до 17 м/сек, вечером начиная с островов сменит направление на южное. Температура воздуха 2-7 градусов тепла.