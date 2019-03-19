Синоптики огорчили: начало весны не принесет тепла

Ветер переменчивый, но наконец ограничится юго-западным, с порывами на побережье 14-17 м/с. Температура воздуха ночью около нуля, днем максимально поднимется до 5..6 градусов на юго-востоке Эстонии. Не принесет тепла и начало весны: в первую весеннюю ночь показания термометров во внутренних районах страны опустятся на пару градусов ниже нуля.

В среду (20.03) в первую половину дня переменная облачность и без осадков. Во второй половине дня облачность увеличится. К западу Эстонии подойдет зона с дождём и мокрым снегом, которая к вечеру охватит и восточные районы. Юго-западный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывами 14-17 м/с, вечером на западе Эстонии повернет к западному и северо-западному и ослабеет. Температура воздуха 1..6°С.