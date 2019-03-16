К Эстонии приближается новая зона осадков

В ночь на воскресенье в Эстонии облачно с прояснениями. Кое-где дождь, мокрый снег. Во многих местах туман. Ветер переменных направлений, слабый, к утру станет южных направлений 2-7 м/с. Температура воздуха ночью -1..+2°С.
В воскресенье днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с запада, новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя распространится по всей Эстонии на восток. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха днем 2..6°С.
На Чудском озере в ночь на воскресенье ветер переменных направлений 2-6 м/с. Дождь и мокрый снег. Видимость плохая, туманы. Температура воздуха ночью 0..-1°C.
В воскресенье днем в Причудье южный, юго-восточный ветер усилится 5-9, к вечеру порывы до 12 м/с. Вечером дождь и мокрый сне. Видимость умеренная, утром местами туман. Температура воздуха днем +1..+2°C.