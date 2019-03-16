К Эстонии приближается новая зона осадков

В воскресенье днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами возможен небольшой дождь или мокрый снег. Во второй половине дня, начиная с запада, новая зона осадков в виде мокрого снега и дождя распространится по всей Эстонии на восток. Южный, юго-восточный ветер усилится 5-12, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха днем 2..6°С.