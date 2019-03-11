Завтра утром жителей Эстонии ждут снегопады и метель

Зона пониженного давления уходит к российской границе и уносит с собой зону осадков. Отставшие от массива отдельные облака местами еще могут добавить немного снега. Северо-западный воздушный поток по-прежнему несет в наш район холод и температура воздуха останется ниже нуля градусов.