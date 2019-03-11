Завтра утром жителей Эстонии ждут снегопады и метель

Зона пониженного давления уходит к российской границе и уносит с собой зону осадков. Отставшие от массива отдельные облака местами еще могут добавить немного снега. Северо-западный воздушный поток по-прежнему несет в наш район холод и температура воздуха останется ниже нуля градусов.
Во вторник (12.03) переменная облачность. В утренние часы во многих местах снегопады, возможна метель, после обеда вероятность осадков уменьшится. Ветер преимущественно северо-западный 3-9, на побережье порывами до 14 м/с, после обеда ослабеет. Температура воздуха 0…-4°С.