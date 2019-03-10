От 12 градусов мороза до весеннего тепла: погода на следующей неделе испытает жителей Эстонии на прочность

В ночь на вторник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на островах и побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха 4-9, на островах местами 2 градуса мороза. Днем также ожидается облачная с прояснениями погода, местами снег. Ветер северо-западный, 4-9, на островах порывами до 14 м/сек, к вечеру ветер западный направлений, 1-7 м/сек. Температура воздуха от 4 градусов мороза до нуля.

В ночь на среду ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер переменных направлений, 1-7 м/сек, утром сменит направление на юго-восточное и усилится на островах до 5-10, порывами 14 м/сек. Температура воздуха 2-8, местами 12 градусов мороза. Днем облачность уплотнится, во второй половине дня начиная с запада страны пойдет снег, на островах также и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/сек, вечером ослабеет. Температура воздуха от -2 до 2 градусов тепла.