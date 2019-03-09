В Эстонии ударит мороз до -14 градусов

В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер западных направлений, 4-10, на островах западный и северо-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 4-10, на островах местами 2 градуса мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха днем от 4 градусов мороза до нуля.

В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывам 14, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 4-10, на островах местами 2 градуса мороза. Днем также ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер северо-западный, 4-9, к утру на побережье до 14 м/с, вечером ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до нуля.