В Эстонии ударит мороз до -14 градусов

По данным службы погоды Эстонии, в ближайшие дни ожидаются снегопады и мороз до 14 градусов.
В ночь на понедельник ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер западных направлений, 4-10, на островах западный и северо-западный порывами 14 м/с. Температура воздуха 4-10, на островах местами 2 градуса мороза. Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/с. Температура воздуха днем от 4 градусов мороза до нуля.
В ночь на вторник ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер западный и северо-западный, 5-11, на побережье порывам 14, на островах до 17 м/сек. Температура воздуха 4-10, на островах местами 2 градуса мороза. Днем также ожидается переменная облачность, местами легкий снег. Ветер северо-западный, 4-9, к утру на побережье до 14 м/с, вечером ослабеет до 2-7 м/с. Температура воздуха от 4 градусов мороза до нуля.
В ночь на среду ожидается малооблачная погода без осадков. Ветер западных направлений, 2-7, на островах и западном побережье юго-восточный, 4-10 м/с. Температура воздуха 4-10, местами 14, на островах до 2 градусов мороза. Днем облачность уплотнится, во второй половине дня начиная с запада страны пойдет снег, на островах также и мокрый снег. Ветер юго-восточный, 5-11, на побережье порывами 14, на островах до 17 м/с, вечером ослабеет. Температура воздуха от -2 до 2 градусов тепла.