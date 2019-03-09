В воскресение Эстонию засыпет снегом и зальет дождем

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на воскресенье ожидается облачная погода, временами мокрый снег и дожди, на северо-востоке страны около полуночи снег. Ветер южный и юго-западный, 5-11, на побережье порывами, 14 м/сек.
Днем ожидается облачная с прояснениями погода, по многим регионам мокрый снег и дожди, вечером на юге страны густой снег. Ветер в течение дня сменит направление на западное и северо-западное, 5-11 м/сек, на побережье порывами до 15 м/сек. Температура воздуха от -1 до 2 градусов тепла, к вечеру понизится до 2-5 градусов мороза, на дорогах гололедица.