Сб, 9.03.2019
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  • Ливни и снегопады: погода в Эстонии будет резко меняться

Ливни и снегопады: погода в Эстонии будет резко меняться

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Ливень.

ФОТО: Mailiis Ollino / Pärnu Postimees

В субботу циклон заметно усилит ветер на побережье Балтийского моря. Однако облачность будет с просветами и ливни пройдут лишь местами. Утром показания термометра будут около 0°С, большая вероятность гололедицы, дороги будут скользкими. Днем температура повысится и будет выше нуля. К вечеру облаков станет больше, и они принесут с собой осадки всех видов – снег, мокрый снег и дождь.

В субботу, 9 марта, до обеда переменная облачность. Местами небольшой снег или мокрый снег. Ближе к вечеру облачность уплотнится. Во многих местах пройдет мокрый снег и дождь, вечером также и снег. Гололед. Западный, юго-западный ветер 7-12, порывы 15 м/с, на островах и побережье 12-16, порывами 22 м/с, вечером ослабеет и повернет на южный. Температура воздуха 0..+4°С.

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