Ливни и снегопады: погода в Эстонии будет резко меняться

В субботу циклон заметно усилит ветер на побережье Балтийского моря. Однако облачность будет с просветами и ливни пройдут лишь местами. Утром показания термометра будут около 0°С, большая вероятность гололедицы, дороги будут скользкими. Днем температура повысится и будет выше нуля. К вечеру облаков станет больше, и они принесут с собой осадки всех видов – снег, мокрый снег и дождь.