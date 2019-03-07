По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу до полуночи ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. После полуночи облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.
Днем облачно с прояснениями. В первой половине дня местами дожди, во второй половине дня зона дождей расширится, возможен также мокрый снег. Ветер южный и юго-западный, 6-12, на побережье порывами до 15-17, на островах до 20 м/с.
Температура воздуха составит 3-9 градусов тепла.