По данным метеослужбы Эстонии, в ночь на пятницу до полуночи ожидается облачная погода с дождем и мокрым снегом. После полуночи облачность рассеется, а осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 5-12, на островах и побережье порывами до 14-17 м/с. Температура воздуха 0-4 градуса тепла.