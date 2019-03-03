На Эстонию надвигается снегопад

По данным службы погоды Эстонии, в ночь на понедельник ожидается облачная погода, снег и мокрый снег, на материке и в южной части страны и на островах вероятны и дожди, к утру на севере страны местами погода прояснится. Гололедица. Ветер на континентальной части страны переменных направлений, 1-6, на северном побережье 4-9, порывами 13, на Рижском заливе западный и юго-западный 7-10, порывами 15 м/сек. Температура воздуха 2-8 градусов мороза, на Сааремаа и в южной части страны от -1 до 2 градусов тепла.